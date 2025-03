Ilrestodelcarlino.it - "Ce n’è uno in ogni angolo di strada"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sei mesi ne apre uno – dice Roberta Laghi –. Io capisco che sia comodo avere il supermercato sotto casa, soprattutto per le persone anziane che fanno fatica a muoversi, ma ormai ce n’è uno indella. Quando ha aperto l’Esselunga, sono andata per curiosità a provarlo, ma mi è sembrato costoso. Io rimango fedele a quello dove ho sempre fatto compere, che è di fascia media. Poi, quando proprio mi ritrovo costretta, che mi manca solo una cosa, vado in fondo alla mia via dove c’è una bottega più piccola. Tra tutti, capisco l’apertura del Lidl che almeno è di fascia di prezzo inferiore ed è più accessibile per tutti: molti sono diventati proibitivi".