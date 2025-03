Justcalcio.com - CdS – Milan, per Thiaw c’è aria di plusvalenza

2025-03-29 09:19:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere:O – L e prossime mosse di mercato deldipenderanno dall’ingresso in Champions League. Senza l’Europa che conta potrebbero verificarsi scossoni significativi anche in uscita, e oltre ai soliti big il Diavolo potrebbe prendere in esame proposte e interessamenti che stanno arrivando in questi giorni. Tra gli elementi più ricercati c’è Malick, difensore centrale tedesco che ha un buon seguito in Bundesliga. Il 23enne è entrato nel mirino del Bayer Leverkusen da qualche tempo, e sono stati già avviati i primi contatti con il procuratore delista. Anche la dirigenza rossonera sarebbe a conoscenza del tentativo del Leverkusen, interessato aper sostituire il partente Jonathan Tah, orientato a dire addio a parametro zero.