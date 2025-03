Justcalcio.com - CdS – intercettato per strada dopo un incontro con Furlani

MILANO – Fabio Paratici è sempre più vicino al ritorno in Italia, nel Milan. L'ex dirigente di Juventus e Tottenham da tempo è in trattativa con i rossoneri e oggi è stato sorpreso a Milano, presumibilmenteunin albergo con Giorgio, amministratore delegato del Milan. Le telecamere di TeleLombardia hanno ripreso Paratici in, seguendolo per un centinaio di metri, suscitando il disappunto dell'uomo che era con lui, forse un collaboratore o un legale.Paratici e il nuovo allenatore del MilanParatici non si è mai girato verso la telecamera né ha detto nulla, probabilmente infastidito dal fatto di essere stato sorpreso. L'ex dirigente della Juve dovrebbe assumere la carica di direttore sportivo del Milan nelle prossime settimane.