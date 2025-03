Quotidiano.net - Catastrofe Myanmar. Si temono 10mila morti. I militari sparano sui ribelli

Leggi su Quotidiano.net

di Riccardo Jannello ROMA "umanitaria": non si usano mezze parole per definire le conseguenze del terremoto che ha colpito venerdì il. La scia di scosse fra il 4.1 e il 4.5 della Scala Richter che continua a imperversare sul Paese devastato impedisce ai soccorsi di raggiungere le zone più rurali e interne, quelle vicine all’epicentro di Sagaing, dove non si sa quante persone siano ancora sotto le macerie. In più ci si mette anche la guerra civile che da quattro anni insanguina il Paese: nonostante il disastro, le truppe del generale Min Aung Hlaing anche ieri hanno bombardato i rivoltosi a Demoso. Lo stesso capo della giunta militare si è di nuovo rivolto alla comunità internazionale chiedendo aiuto, e molte organizzazioni – fra le altre Oms, Croce rossa, Save the Children e Ordine di Malta – si sono messe già all’opera facendo arrivare nel Sudest asiatico acqua, cibo e medicine: le epidemie che potrebbero scatenarsi mettono a rischio le popolazioni più fragili, soprattutto i bambini che nell’area sono quasi sette milioni.