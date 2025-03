Biccy.it - Cast de L’Isola dei Famosi: problemi tra promossi e bocciati

Tra una settimana partirà il nuovo reality game The Couple e invece a inizio maggio andrà in onda la prima puntata dedei, sulla quale sappiamo solo due cose: la conduttrice che è Veronica Gentili e il ritorno ormai sicuro di Simona Ventura nei panni di opinionista. Ancora grande mistero sul, Gabriele Parpiglia in esclusiva ha fatto i nomi di Camila Giorgi e Chiara Balistreri, mentre Roberto Alessi su Mow Mag ha dato quasi per certa la presenza di Delia Duran. E proprio il direttore di Novella 2000 ha rivelato che ci sonocon la scelta dei concorrenti, molti infatti sono statiper evitare la deriva trash (ma che noia) altri perché pare che i vertici abbiano imposto delle linee guida da seguire per approvare i futuri naufraghi.DELIA DURAN e MARIALUISA JACOBELLI sono due PAPABILI CONCORRENTI dell’#isola! La prima (modella, 4ª al #GfVip6) avrebbe effettuato il provino con successo mentre la seconda (giornalista sportiva) sarebbe in forse visti i recenti gossip che la riguardano.