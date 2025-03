Laspunta.it - Cassino, al Baden Powell la giornata contro le allergie

Ieri mattina, dalle ore 9.00 alle 13.00, il Parcodiha ospitato l’importante evento “Prevenzione”, organizzato nell’ambito del Progetto Prendiamoci Cura dalla Dott.ssa Ornella Rodi, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana e il patrocinio del Comune die della ASL di Frosinone.L’evento, che ha avuto un notevole successo di partecipazione, nonostante la pioggia, ha messo in luce l’importanza della sensibilizzazione e della formazione sulla salute, con un focus particolare su problematiche sempre più diffuse come lestagionali e quelle alimentari.Tra i presenti, anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha ha portato il saluto del Presidente Luca Di Stefano e ha voluto esprimere il suo apprezzamento per l’iniziativa.