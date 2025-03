Ilfattoquotidiano.it - Casa nostra dopo cinque alluvioni ci fa paura: per noi la soluzione non è ricostruire, ma fuggire

di Gianluca IerpiVorrei denunciare lasituazione che va ben oltre la sopportazione umana e che stiamo tuttora vivendo a Riolo Terme, Ravenna, in Via Fornace 5. Purtroppo ci sentiamo soli e lasciati al nostro destino, come se il grido che esce dalle nostre bocche restasse inascoltato o considerato senza importanza e come se il fango, ormai nostro compagno ogni giorno e ogni minuto dellavita, fosse diventato ormai normalità.Con quella del 18 settembre 24 abbiamo subito, una nel 2014, tre nel 2023 (due a maggio e una a novembre) e l’ultima il 18 settembre appunto. In altre sei occasioni il torrente Senio non è entrato inper pochi centimetri. Undici eventi alluvionali in sedici anni non sono un caso. A maggio 23, novembre 23 e settembre 24 i problemi idrogeologici di questa zona sono emersi nella loro gravità, ma qui in via Fornace 5 la situazione era ed è critica già da anni.