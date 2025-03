Casertanews.it - Casa diventa market del crack: 38enne davanti al giudice

E' stata fissata per lunedì 31 marzo, dinanzi alOrazio Rossi del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'udienza di convalida per laarrestata a Maddaloni per spaccio di droga. La donna - R.F. - è stata arrestata nel corso di un blitz della polizia del commissariato.