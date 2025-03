Lanazione.it - Casa di Gello, una nuova terapia. Apre lo spazio multisensoriale: "Stimola a interagire con gli altri"

PISTOIA Arriva anche alladiuno. Dopo quello inaugurato nel 2020 nel Centro di Santomato della Fondazione Raggio Verde, da ieri, il centro diurno per persone con disturbi dello spettro autistico di via di Brandeglio ha un nuovorealizzato sempre dalla Fondazione Raggio Verde e presentato in prossimità della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. "Tutti gli approcci riabilitativi e terapeutici più recenti concordanonel sottolineare l’efficacia dellezioni sensoriali tattili, sonore oppure riguardanti luci, colori, aromi e immagini, nel ridurre lo stress e nel favorire la calma e l’equilibrio emozionale nelle persone con autismo - ha detto Giovanni Spiti, presidente Fondazione Raggio Verde -. Un ulteriore tassello verso l’obiettivo di rispondere ai bisogni delle persone con Dsa, perseguito favorendo l’acquisizione di competenze sociali e lavorative, nonché individuando soluzioni residenziali in un’ottica di dopo di noi".