Carta d' identità | cosa cambia e a cosa fare attenzione

Ai cittadini italiani basterà esibire ladi, per l'espatrio in alcuni Paesi al di fuori dell'Ue grazie a nuovi accordi bilaterali con alcuni Stati, come accade nei Balcani. Sono alcuni degli aggiornamenti previsti dalla Farnesina con il pacchetto cittadinanza, che comunque «non prevede modifiche sostanziali per rilascio passaporti e carte d'». Si tratta di misure che puntano a modernizzare l'erogazione di servizi, con modifiche alla legge sui passaporti, affinché sia coerente con standard internazionali utilizzati negli ultimi anni. Ad esempio si abrogano formalmente le norme che prevedevano la possibilità di prorogare la durata del passaporto senzare il libretto. Questa prassi non è più applicata da anni, visto che i passaporti devono essere leggibili dalle macchine a lettura ottica negli aeroporti: quindi la scadenza iniziale non può essere modificata da un timbro in un'altra pagina.