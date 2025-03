Oasport.it - Carlos Alcaraz senza Ferrero a Montecarlo. Il momento difficile e le voci sulla separazione all’orizzonte…

sta attraversando uncomplicato in termini di risultati: è stato eliminato al debutto al Masters 1000 di Miami per mano del belga David Goffin, ha perso contro il britannico Jack Draper nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e al torneo ATP 500 di Doha si dovette arrendere ai quarti contro il ceco Jiri Lehecka. L’ultimo mese è stato avaro di soddisfazioni per il tennista spagnolo, che aveva vinto l’ATP 500 di Rotterdam dopo essersi fermato ai quarti degli Australian Open sotto i colpi di Novak Djokovic.Il fuoriclasse iberico tornerà in campo al Masters 1000 diin programma dal 6 al 13 aprile, materra rossa del Principato non sarà affiancato dal suo allenatore Juan, che non era presente all’angolo nemmeno a Rotterdam e a Doha.