Ilrestodelcarlino.it - Carica iPhone, Apple Watch e AirPods contemporaneamente: l’accessorio MagGo di Anker è UN MUST

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se possiedi, probabilmente sai quanto sia comodo avere un'unica stazione per rirli tutti insieme. L'737Charger, pensato appositamente per gli utenti, offre questa possibilità con un design compatto, elegante e soprattutto efficiente. Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 75,99€, con uno sconto del 46% grazie alle offerte di primavera, IVA e spese di spedizione incluse. Acquistalo oggi al prezzo più basso737Charger MagSafe: la stazione 3-in-1 perfetta per il tuo ecosistema, in offerta a 75,99€ Parliamo di un dispositivo certificato MFi, che garantisce la compatibilità totale con l’ecosistema, e assicura una riMagSafe fino a 15W per i dispositivi di ultima generazione. La stazione 3-in-1 permette di rireanche une glicon custodia wireless.