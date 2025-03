Internews24.com - Caressa lancia l’Inter: «Bayern Monaco? C’è un dato in favore dei nerazzurri»

Leggi su Internews24.com

di Redazionesi è espresso verso il doppio confronto tra Inter e: le dichiarazioniIntervenuto ai microfoni di Deejay Football Club su Radio Deejay, Fabioha parlato così della sfida tra Inter e, sottolineando una possibile pecca dei bavaresi, chedovrà provare a sfruttare nei due atti dei quarti di finale di Champions League.LE PAROLE – «Attenzione perché ho guari numeri del: in Bundesliga è in testa in quasi tutte le statistiche tranne una: è settima per contropiede ricevuti, ne ha sei che ne ha ricevuti di meno. Credo che il contropiede sarà un’arma importantissima per». Intanto la retroguardia delè sempre più fragile e instabile. Colpa dei tanti, tantissimi, infortuni. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di Hiroki Ito che si è rotto il metatarso nel corso della partita di sabato con il St.