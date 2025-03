Spazionapoli.it - Careca e Alemao da pelle d’oca: dichiarazione d’amore al Napoli, avete sentito?

Milan, arrivano le parole di due leggende della storia partenopea: ecco quanto affermato daed.Ildi Antonio Conte è chiamato a mettere in mostra una prestazione convincente e vincente e per rispondere all’Inter e per uscire definitivamente da un periodo di crisi in cui gli azzurri hanno fatto fatica a trovare i tre punti. Prima dell’inizio di un match dai corsi e ricorsi storici,ed, due profili leggendari della storia partenopea, hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.edd’accordo: “Bellissimo ritrovare questa tifoseria, essere qui è speciale”Rispetto alle emozioni provate al ritorno al Maradona e sulla partita di questa sera,ha affermato: “Sempre una grande emozione, la mia casa è qua. Ho vissuto sei anni qui e la tifoseria è molto speciale.