‘Capisco perché i fan si lamentano del blackout alle 15 | 00 perché puoi guardare qualsiasi partita all’estero Andrà ad un certo punto mentre le emittenti tossiscono più in contanti Gary Lineker discute le attuali regole TV con FourFourtwo

ha trascorso gli ultimi 26 anni negli studi della BBC il sabato pomeriggio, ai calci delle 15:00 in televisione.Unattualmente impedisce agioco di sabato15:00 di essere mostrato in diretta in tutto il Regno Unito, ma la BBC ha accessopartite all'interno dei propri studi,si preparano perquella sera.ha ospitato il programma dal 1999 e osserva i giochi15:00 di fronte a una banca di schermi TV, insieme alesperti.parla sulla regola deldella TVè l'attuale presentatore di(Credito immagine: BBC)si abbassa come presentatore diA maggio – durante una chat esclusiva con QuattrofourtwoAmmette che gli mancheranno i suoi sabato pomeriggio con i suoi amici da esperti.