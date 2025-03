Formiche.net - Capire Elon Musk significa andare oltre la superficie. L’opinione di Zennaro

Nel nostro tempo, la figura dell’imprenditore ha subito una trasformazione radicale. Da costruttore di prodotti a modellatore di sistemi. E se c’è un uomo che incarna questa metamorfosi è. Ogni sua mossa, un’acquisizione, un tweet, un investimento, scatena reazioni che vanno beni mercati finanziari. Perché?La risposta è semplice ma scomoda:non gioca nel campo dell’imprenditoria classica, ma in quello del potere strategico.Una comunicazione che non informa, ma orientaQuandotwitta, non comunica: posiziona. Ogni frase, ogni immagine, ogni silenzio è parte di una costruzione narrativa. E questa narrazione non è solo marketing: è una proiezione di forza, una dichiarazione d’intenti. Ha capito che nel XXI secolo il controllo dell’attenzione vale quanto il controllo delle risorse.