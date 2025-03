Calciomercato.it - Caos Napoli-Milan: “Intervenga la Procura Federale, vittoria a tavolino”

Leggi su Calciomercato.it

La sfida del ‘Maradona’ si tinge di giallo: sta succedendo di tutto, chiosa senza precedenti e nuova svoltaPrima Politano, poi Lukaku. Uno-due famelico delche, mettendo a nudo tutte le fragilità difensive evidenziate dal, ha subito instradato la sfida del ‘Maradona’, lanciando un messaggio importante all’Inter di Simone Inzaghi. Prima mezz’ora dominata in lungo e in largo dagli uomini di Conte, capaci di sbloccare la contesa sin dal primo minuto e sempre sul pezzo.: “la” (LaPresse) – Calciomercato.itnon pervenuto. Succube nel gioco e nella testa alle trame di gioco dei padroni di casa, i rossoneri hanno prestato il fianco al ritmo tambureggiante impresso dagli Azzurri. La scelta di Conceicao di tener fuori Gimenez e Leao – almeno fino a questo momento – non è stato ripagata.