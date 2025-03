Ilgiorno.it - Canzo, cade lungo un sentiero: morto un escursionista di 62 anni

(Como), 30 marzo 2025 – Undi 62in un infortunio avvenuto oggi alle 12.30 ai Corni di. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, l’uomo stava percorrendo unnella zona del Corno Occidentale, dove è caduto, scivolando per circa sessanta metriun tratto impervio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco assieme al personale medico del 118, che ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso per raggiungere il punto in cui l’uomo era stato individuato. Ma per lui non si poteva fare più nulla,sul colpo a causa delle gravi ferite rimediate nella caduta. Di quanto accaduto sono stati informati anche i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Como, che valuterà se disporre accertamenti. L’esercitazione Poco lontano dal luogo della tragedia si è svolta, sempre questa mattina, un’esercitazione proprio del soccorso alpino.