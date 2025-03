Juventusnews24.com - Canzi: «Abbiamo subito un’ingiustizia. All’arbitro ho detto che…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Mauro Munnoha commentato la sconfitta nel derby d’Italia contro l’Inter: le parole del tecnico della Juventus Women(inviato all’Arena Civica di Milano) – La Juventus Women di Maxcade sul campo dell’Inter. Queste le parole del tecnico bianconero nel post partita.EPISODIO RIGORE – «Premesso che poi l’errore più grave l’fatto noi dopo prendendo quell’ultimo gol, che è grave. Dal campo avevo avuto la sensazione che non fosse rigore, rivisto la sensazione è ancora più evidente, ma è palese. Non può essere rigore, perché guardano tutte e due la palla, si incrociano, e non c’è la possibilità di smaterializzarsi. Il rigore è inopportuno e soprattutto è stato usato un metro totalmente diverso durante la partita. Comunque sbagliamo noi, sbaglia l’arbitro, in questo caso ha palesemente sbagliato, però non è cheperso la partita per l’arbitro».