Cantieri nella Valle del Serchio. I lavori per risanare le strade

Si lavora senza sosta neiaperti sulledelladel, devastate dalle ultime ondate di maltempo. Le operazioni, attive anche anche di notte e con una grande quantità di mezzi e maestranze, risultano essere perfettamente in linea con la volontà espressa da molte istituzioni in merito all’attuazione di un veloce ripristino della regolare viabilità. Buone notizie in arrivo dalla SR445 della Garfagnana dove, nel tratto in località Molinetto interessato da un grave cedimento della strada, sono attualmente impegnati ben venti operai, con tre operatori per ogni macchina, un coordinatore e un tecnico, sotto la guida della impresa di costruzioni Intersonda srl. Le operazioni, gestite dalla Provincia per conto della Regione, vedono in azione due trivelle, per una accelerazione decisa deifinalizzati alla messa sicurezza dell’area.