Inter-news.it - Cambiasso si espone: «Inter completa, ora lo sprint! Tre gol nel cuore»

Leggi su Inter-news.it

Estebanha raccontato il suo legame con i colori dell’, esprimendosi anche sul percorso che sta svolgendo in questa stagione la squadra nerazzurra.CAMMINO STAGIONALE – Estebanè il protagonista del Matchday Programme di-Udinese, match valido per la trentesima giornata di Serie A. L’ex calciatore nerazzurro si è innanzitutto concentrato sul percorso dell’in quest’annata, rimarcando la necessità di fare un ulteriore step in concomitanza con la fase clou della stagione: «È una squadra molto, sta facendo un percorso difficile ma molto positivo e ovviamente più si avvicina al finale della stagione e più c’è bisogno di fare loper cercare di raggiungere gli obiettivi».SUL CAPITANO –ha poi proseguito pronunciandosi sul capitano nerazzurro Lautaro Martinez: «Sono contento perché sia Lautaro che tanti altri compagni sono riusciti ad entrare veramente neldei tifosi dell’, con un grande senso di appartenenza e questo va al di là di ogni bandiera.