Oasport.it - Cambia la legge sulla cittadinanza italiana: ripercussioni negative sullo sport?

Leggi su Oasport.it

Ci saranno novità importanti per quanto concerne le richieste diper ius sanguinis provenienti dall’estero. Le domande che verranno avanzate da discendenti di cittadini del Bel Paese subiranno delle modifiche dopo la riforma approvata dal Consiglio dei ministri e definita da Antonio Tajani “di grande importanza perché punta a rinforzare il legame tra chi vuole essere cittadino italiano e l’Italia“.Il ministro degli Esteri ha precisato che “non verrà meno il principio dello ius sanguinis e molti discendenti degli emigrati potranno ancora ottenere la, ma verranno posti limiti precisi soprattutto per evitare abusi o fenomeni di ‘commercializzazione’ dei passaporti italiani. Ladeve essere una cosa seria“.In cosa consiste la riforma? Saranno riconosciuti come cittadini italiani soltanto i richiedenti che avranno almeno un genitore o un nonno nato in Italia e “si impone di mantenere nel tempo legami reali con il nostro Paese, esercitando i diritti e i doveri del cittadino almeno una volta ogni venticinque anni (ad esempio votare, rinnovare il passaporto, mantenere una situazione anagrafica regolare, n.