Ilfattoquotidiano.it - Calogero Pisano e le collaboratrici non pagate, il deputato salda quanto dovuto a una delle due lavoratrici

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Eppure ilagrigentinoha aspettato molti mesi prima di pagarea unasue due exche hanno raccontato di non aver ricevuto i compensi previsti.era stato condannato dal Tribunale del Lavoro di Palermo al pagamentomensilità dovute a una lavoratrice. Ma finora il politico aveva versato solo un terzo della somma, precisando di non dovere altro con una lettera del suo legale.Nel frattempo deve averci ripensato: lo scorso 26 marzo, dopo che si è diffusa la notizia della denuncia, ha pagato anche la parte restante. Il giorno prima infatti Ismaele La Vardera, ex inviatoIene e oraall’Assemblea siciliana, aveva raccolto le accusedue donne dando loro voce in un video sui propri canali social: le due ex assistenti raccontavano di non essere stateper il loro lavoro e per questo motivo si erano rivolte al Tribunale che aveva emesso un’ingiunzione di pagamento rivolta alla Camera dei deputati.