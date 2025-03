Inter-news.it - Calhanoglu, qualità turca per il rush finale! Ma servono i gol

Leggi su Inter-news.it

Hakantorna in campo con la maglia da titolare nonostante l’ampio minutaggio con la Turchia. Con l’Udinese però, serve sbloccarsi e tornare al gol. ESPERIENZA – Archiviata la lunga pausa per le Nazionali, in casa Inter si torna a correre per tre competizioni distinti, con la Serie A che la fa da padrona in una corsa a due insieme al Napoli. In vista della gara di domani contro l’Udinese, Simone Inzaghi spera di ritrovare il miglior Hakandopo alcuni mese in sottotono. L’esperienza e ladel turco, nonostante l’alto minutaggio con la Turchia, sono indispensabili per l’Inter e per l’intero gruppo che si ritrova a due mesi dalla fine con tre diverse strade da seguire.Inter, serve il vero! NUMERI – Intantoha ripreso il ritmo della scorsa stagione, e nelle ultime uscite è stato fondamentale per il centrocampo dell’Inter.