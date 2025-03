Internews24.com - Calendario Inter, Aprile di fuoco. Il tour de force dei nerazzurri che hanno quattro partite in più di Napoli e Atalanta

di Redazionedi. Isono attesi da undetremendo in vista dei numerosi impegniPer l’quello diè un mese fitto di impegni uno dietro l’altro, campionato, Coppa Italia e Champions non permettono di far rifiatare la squadra di Inzaghi che deve mantenere alta la concentrazione per non commettere errori che potrebbero costare cari. L’edizione odierna di Tuttosport ha delineato il quadro della situazione in casa nerazzurra.SITUAZIONE– «A differenza di, l’in questo mese avràin più: le due di semifinale di Coppa Italia col Milan (2 e 23) e i quarti di Champions col Bayern Monaco (8 e 16). È assai plausibile – e umano. – che il gruppo nerazzurro possa accusare un calo soprattutto dopo le due sfide in Europa, col ritorno con il Bayern che cadràgiorni prima della trasferta in campionato a Bologna, mentre la gara con la Roma a San Siro si giocherà dopo il derby di ritorno.