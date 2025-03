Iltempo.it - Calenda: "Il tema del riarmo spaccherà il bipolarismo, è tornante della storia"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2025 "Il punto chei due poli si lega all'autonomia e agli investimenti dell'Europa. Salvini non è d'accordo, come i M5S e dunque c'è da capire cosa faranno il centro destra e la sinistra. Tutti gli interventi hanno sottolineato che stiamo per entrare in una crisi economica. C'è un rischio gigantesco, siamo alcon ilfratturato" così il leader di Azione Carloa margineprima giornata del Congresso di Azione a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev