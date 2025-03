Unlimitednews.it - Calenda chiude il congresso di Azione “Da Meloni atto di coraggio. Conte e Salvini sono la stessa cosa”

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri abbiamo invitato lae siamo nella destra, quandoandato aldella Cgil eravamo nella sinistra. Cari amici, sapete chi non ha mai paura di confrontarsi con le persone diverse? Chi ha chiara la propria identità. Avete paura di una foto cono con Landini?molto grato alla presidente del Consiglio è stato undicome per me andare alla Cgil, noi siamo così, diciamo le cose che pensiamo”. Così, il leader di, Carlo, nel suo intervento di chiusura aldel partito, a Roma.“Non si farà alcuna riforma. Nessuna, lo sa Giorgiacome lo so io per esperienza diretta del referendum Renzi. C’è un solo modo per fare le riforme: eleggiamo in modo proporzionale un’assemblea costituente di 100 membri che riscriva completamente la seconda parte della Costituzione, mi dicono che è molto difficile ma l’alternativa è che nessuno farà mai una riforma”, ha aggiunto con scetticismo sulle riforme.