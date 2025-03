Ilrestodelcarlino.it - Calciopoli, la scure della Cassazione: “Non alterò la classifica del Bologna. Nessun risarcimento”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 30 marzo 2025 – Cinque anni dopo la morte del compianto Giuseppe Gazzoni Frascara, si chiude definitivamente la battaglia legale iniziata dalai tempi dello stesso Gazzoni per ottenere giustizia dopo lo scandalo. E si chiude nel peggiore dei modi, poiché laha respinto l’ultimo ricorso presentato in sede civile da Victoria 2000, la società che all’epoca deteneva il controllo del club, per vedersi riconoscere ildei danni, quantificati in svariati milioni di euro., dunque, perché secondo i Supremi giudici non c’è la prova che le frodi sportive oggetto di, per le quali Luciano Moggi e gli altri imputati eccellenti furono condannati (poi però i reati si sono prescritti), abbiano alterato l’esito sportivostagione 2004-2005, quella precedente allo scoppio dello scandalo che portò poi alla cancellazione di due scudettiJuventus, con retrocessione in Serie B.