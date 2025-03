Ilmattino.it - Calciomercato Napoli, Manna: «Futuro Conte? Speriamo di poter continuare insieme»

Leggi su Ilmattino.it

ha ancora due anni di contratto con noi, quest'anno ha cominciato un percorso come sempre detto. E poi siamo concentrati sull'oggi, non su altro. In estate ha scelto noi, il.