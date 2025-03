Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, nuovo nome per il centrocampo dal Portogallo! Due aspetti lo rendono appetibile ma… Le ultimissime

di RedazionentusNews24per ildal: tutti i dettagli sul giocatore accostato ai bianconeriproposto alin entrata a: secondo quanto appreso da Matteo Moretto, Florentino Luis, giocatore del Benfica in scadenza nel 2027, sarebbe stato proposto al Napoli e ai bianconeri.PAROLE – «È unche è stato proposto al Napoli ma che non è un primoma Florentino Luis del Benfica, 25 anni e con un contratto in scadenza nel 2027 potrebbe avere un futuro in Italia perché è stato proposto a diverse squadre italiane tra cui Napoli entus».Leggi suntusnews24.com