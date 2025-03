Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la posizione della rivale non cambia: 45 milioni per il colpo a giugno! Tutti i dettagli

Niccolò Ceccarini, su TMW, ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato riguardo al nome di Frattesi. Il centrocampista dell'Inter, accostato anche ai bianconeri a gennaio, resta nel mirino di Roma e Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI – «La dirigenza del Napoli si sta già guardando intorno per inserire un altro giocatore di grande qualità. E una delle idee porta a Davide Frattesi. A gennaio per un attimo si è avuta la sensazione che potesse anche lasciare l'Inter per la Roma. Il club giallorosso però non si è mai avvicinato alla richiesta di 45 milioni. Per acquistarlo il Napoli sa bene che servirà un investimento importante».