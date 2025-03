Internews24.com - Calciomercato Inter, per la difesa Solet, ma non solo! Ecco i nomi sulla lista

Leggi su Internews24.com

di Redazione, per la, ma nondel club nerazzurro. Tutti i dettaglil’edizione della Gazzetta dello Sport suiper laaccostati al- «Il ragazzo è il centrale francese Oumar, che colpisce per senso dell’anticipo, fisico, capacità di vincere tutti i duelli aerei e non. L’non ha spazio per fare l’operazione dal punto di vista ecoco. Ma il difensore resta nei radar. E allora non c’è da stupirsi che ci sia ancora oggi, che tanto bene sta facendo con l’Udinese Oggi a San Siro un’occasione in più, anche se ormai da osservare c’è benpoco. Piuttosto, ci sarà da convincere il club friulano a cederlo già la prossima estate. Al netto delle valutazioni incorso su Acerbi, l’idea nerazzurra è di fare almeno un’operazione in entrata.