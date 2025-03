Calcionews24.com - Calciomercato Empoli, che caduta quella di Fazzini! Ecco come cambiano le cose in vista della sessione di giugno

Leggi su Calcionews24.com

, un brutto girone di ritorno per: aspetto che può compromettere anche il suo percorso in estate Ennesimo brutto colpo per il, perché al di là dei risultati sportivi, occorrerà soprattutto capire cosa fare con: autore di un grande girone d’andata, ma dall’altra un ritorno culminato con l’espulsione di ieri .