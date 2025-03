Sport.quotidiano.net - Calcio, Serie D. Tuttocuoio, ora vincere. Arriva lo Zenith Prato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Riprendersi i due punti gettati al vento mercoledì, per chiudere la questione-salvezza. C’è questo nella sfida casalinga odierna che la squadra di Firicano (7a in classifica) disputa contro la pericolante, invischiata nella zona play out a -6 dalla fine. I pontaegolesi vogliono infatti quella vittoria che si sono fatti sfuggire nel recupero infrasettimanale con il 4-4 di San Marino. Un epilogo che ha fatto infuriare la presidente Paola Coia: "Per la prima volta, sono profondamente delusa. Ho digerito il 5-0 con l’Imolese e quello con la Sammaurese perché consapevole che in entrambe le occasioni la squadra era rimasta a Ponte a Egola. ma non riesco a mandare giù quanto accaduto in questo 4-4. Per la prima volta abbiamo segnato quattro reti in una partita, ma poi in otto minuti siamo riusciti a farci riprendere.