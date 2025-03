.com - Calcio Serie D / Samb troppo forte e Vigor troppo ingenua: la capolista espugna Senigallia 1-3

Leggi su .com

Rossoblù di casa finalmente battaglieri, ma prendono gol evitabili e la leader si conferma tale davanti a quasi 3.000 spettatori, 30 marzo 2025 – Lafa un altro passo verso la C.I rossoblùno 3-1 il Bianchelli contro unain crisi, che gioca una partita dignitosa stavolta ma ricade nei soliti errori. Peccato, perché la reazione in casasi è vista ma allanon si può regalare come fatto anche nell’occasione.Pronti via e lapassa con un eurogol di Chiatante che prende il palo e poi la rete dopo che laera partita bene (10?).Il pari al 30?: meritato; con Ferrara che si incunea bene in area e firma l’1-1 e l’ottavo gol stagionale, tutti su azione.in avanti, il primo tempo finisce 1-1 e ci sta tutto ma la la squadra di casa prende un gol evitabile a inizio ripresa dopo meno di un minuto: correzione vincente del bomber Eusepi proprio sotto la nord (1-2 al 46?).