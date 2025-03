Sport.quotidiano.net - Calcio serie D. L’Acf Foligno va in trasferta a Montevarchi. Il tecnico Manni: "Dobbiamo farci trovare pronti»

In attesa di appuntamenti con le squadre di alta classifica, oggi(fischio di inizio ore 15) gioca a Montervarchi, formazione che in estate era partita con ambizioni di alta classifica e adesso si ritrova impelagato nelle zone a rischio della graduatoria. Una sfida che obbligheràa fornire una prestazione, di maturità alla pari di quella cha ha consentito agli uomini di Alessandrodi superare il Siena il turno precedente. "Vincere fa sempre piacere vincere – spiega Alessandro-, in particolare con squadre di blasone come appunto il Siena: è il premio per il nostro percorso. Frutto del lavoro settimanale che ci offre la consapevolezza delle nostre possibilità. Non che la sfida odierna sia meno importante. Una partita scomodissima dal punto di vista della classifica, in quanto che sta sotto tira fuori risorse ed energie inaspettate.