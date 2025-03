Calcio il Cagliari doma il Monza 3-0

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.25 Ilsupera il(3-0) e incamera tre punti preziosi in chiave salvezza; per ilun ko che avvicina i brianzoli alla retrocessione, Sardi subito pericolosi con Viola di testa, ilprova a replicare con Dany Mota. In chiusura di primo tempo ci prova ancora il, ma Castrovilli devia col corpo in angolo. Nella ripresa la gara si sblocca subito: 49' bel cross di Augello, Viola insacca di testa (terzo gol in stagione per lui).tramortito. Raddoppio di Gaetano su punizione e tris di Luvumbo.