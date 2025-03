Sport.quotidiano.net - Calcio femminile serie B, la gara al "Gubbiotti» di Narni alle ore 15. La Ternana Woman ospita il San Marino Academy. Match per confermarsi in vetta al campionato

TERNI – Il grande obiettivo sportivo e molto altro. Oggi al "" di(ore 15) laWomen sfida il SanperinaldiB. La squadra del presidente Stefano Bandecchi,stita dalla diggì Isabella Cardone e guidata da Antonio Cincotta, vanta 12 punti di vantaggio sulla quarta posizione (saranno promosse le prime tre). Le calciatrici Maria Grazia Petrara e Marika Massimino sono convocate in Nazionale U23 per la "Settimana delle amichevoli" in Spagna (3-7 aprile), Michela Ionadi sarà nell’U19 di Malta alEuropeo. A "Women 4 Football", evento organizzato dall’AIC nel Salone d’Onore del Coni, la rossoverde Valeria Pirone è stata premiata come capocannoniereB 2023/24 insieme a Caterina Bargi del Genoa. Nell’occasione il quadro T-ART dedicato al, realizzato da Deborah Salvatori Rinaldi responsabile comunicazione del Club rossoverde, è stato firmato da tutte le premiate della serata e messo all’asta con ricavato devoluto all’A.