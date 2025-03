Oasport.it - Calcio femminile, Juventus ko contro l’Inter nel 5° turno della seconda fase di Serie A

Leggi su Oasport.it

Calato il sipario sulla 5ª giornataA di. Tre le sfide ad animare questa domenica: i due incontriPoule Salvezza tra Napoli e Como e tra Sampdoria e Sassuolo e unoPoule Scudetto, il derby d’Italia tra Inter e.Allo Stadio “Giuseppe Piccolo” le lariane hanno dato un seguito alla loropositiva (4 match), espugnando il rettangolo verde partenopeo grazie alle marcatureslovena Zara Kramzar al 28? estatunitense Alex Kerr al 64?. Con questo risultato, le comasche rimangono in vetta alla classificaPoule, con tre punti di margine sulla Lazio.Successo esterno anche delle neroverdi allo Stadio La Sciorbala Samp. Le blucerchiate andavano a caccia del primo successo davanti ai propri tifosi in campionati, ma anche in questo caso l’obiettivo non è stato centrato.