Calcio femminile C / Solo 1-1 tra Jesina Aurora e Spal

Tutto nel primo tempo. Ospiti in vantaggio poi le leoncelle sbagliano un rigore ma trovano la paritàJESI, 30 marzo 2025 – Finisce in parità tra.Tutto nel primo tempo. Prima le ospiti allenate dall’ex giocatore leoncello Leonardo Rossi (serie C 1984-85) passano in vantaggio con Ballo.Poi laha la possibilità di pareggiare ma Odriscoll dagli undici metri tira fuori.Il gol del pareggio arriva firmato dalla giovane e promettente Ciccarelli.Nella ripresa la partita ha visto una netta superiorità territorale delle giocatrici ospiti ma di occasioni quasi zero.L’unica al 90? quando la, rimasta in dieci per l’espulsione della Ballo, ha usufruito di una punizione dal limire calciata bene dalla Gidoni ma deviata altrettanto bene dalla Del Bon.– Dal Bon, Generali, Fabbozzi, Gambini, Odriscoll, Verdini, Ciccarelli, Cavagna, Coscia, Daple, Montesi- All.