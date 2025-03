Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza Toscana. Doppio derby senese con ‘motivazioni’. Asta-Mazzola è uno scontro play-off. Sinalunghese-Colligiana: quasi testa-coda

Ultima partita in casa della fase regolare per l’Taverne che oggi ospiterà al campo sportivo Massimo Bertoni il Valentinoper unmolto importante. La sfida è infatti molto attesa perché si tratta di untra due squadre di Siena e perché è unodirettissimo per un posto ai-off. A questa partita gli arancioblu arrivano da quinta forza del girone a quota 42 punti, ilè subito dietro a 41. Alla vigilia il mister Stefano Bartoli ha parlato del match. "Stiamo vivendo bene l’attesa perché mai avremmo pensato ad inizio anno di poter arrivare con una classifica così alla fine del campionato. Dobbiamo viverla serenamente perché non era neanche nelle più rosee aspettative e, ora che ci siamo, dobbiamo giocarcela fino in fondo". Dal punto di vista degli infortuni ancora non si è completamente svuotata l’infermeria arancioblù.