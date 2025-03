Sport.quotidiano.net - Calcio, eccellenza. Ponsacco, l’esame Camaiore per migliorare la classifica verso i play-out

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il campionato si sta avviandola sua conclusione ma, a due giornate dal termine, fatta eccezione per ilche arrivando primo è ormai promosso in serie D, sia per ioff ma anche per iout, alcune situazioni devono ancora essere definite. L’impegno più severo riguarda i Mobilieriche devono andare a passaredel. Dopo la preziosa vittoria sul Viareggio, ottenuta domenica scorsa, la compagine ponsacchina deve fare il possibile per portare via un risultato positivo dalla trasferta di. Affrontare iout potendo partire da una posizione inmigliore da un bel vantaggio. I rossoblù potranno contare sull’organico al completo ma la corrazzataha dimostrato di essere molto forte, anche se le sconfitta di domenica scorsa sul campo del Real Forte Querceta potrebbe essere stato un segnale di un raggiunto appagamento, e su questo rilassamento conta anche i Mobilieri.