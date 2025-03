Oasport.it - Calcio a 5: Meta Catania in testa, il Napoli perde col Petrarca cedendo il primato

Dopo l’assegnazione della Coppa Italia della scorsa settimana, andata alla Feldi Eboli, la Serie A 2024-2025 dia 5 è tornata in scena con una scoppiettante 23esima giornata della stagione regolare.Inci va la, capace di 5-3 la Fortitudo Pomezia, e di approfittare del ko interno del, che ha ceduto 4-5 a unsorprendente; mentre la Feldi Eboli è riuscita a spuntarla 4-3 con lo Sporting Sala Consilina.Successo pesante della Roma 1927, abile nell’imporsi 4-3 L84 Torino, così come quello del Genzano che si è imposto 3-4 in casa della Came Treviso.A chiudere la serie di risultati – infine – il blitz per 4-6 del Benevento nella tana del Cosenza, il 3-4 della Sandro Abate a domicilio con l’Active Network e il 4-3 del Manfredonia sull’Italservice Pesaro.