Sololaroma.it - Cagliari-Monza Streaming Gratis: guarda il match salvezza di Serie A in Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

Risposte importante dalle pretendenti all’Europa nel sabato della 30ª giornata diA, ma un ricco programma domenicale è pronto a tenervi incollati ai teleschermi. Si parte con il lunchdelle 12:30, all’Unipol Domus, gentilmente offerto da unche mette in palio punti fondamentali per entrambe le squadre. Laè l’obiettivo comune, ma stato d’animo e classifica sono completamente diversi, così come le speranze di mantenimento della categoria.Padroni di casa a quota 26 punti, appena 3 sopra un Empoli che ieri ha ottenuto un pareggio sul campo del Como, costringendo ora le concorrenti a rispondere. Partite gagliarde e atteggiamento giusto nelle ultime uscite ma solo 2 punti conquistati in 5 apparizioni, per unche ha tra le mani la ghiotta occasione di poter battere in casa il fanalino di coda dellaA e fare un balzo importante verso la