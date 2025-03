Internews24.com - Cagliari Monza 3-0, vittoria chiave dei sardi per la lotta salvezza: la classifica aggiornata in Serie A

di Redazione3-0,deiper la: lainA nel corso del 30° turno di campionatoFinisce qui: la sfida delle ore 12.30 del 30° turno diA se l'aggiudica la squadra di Davide Nicola. Risultato finale di 3 a 0: tre punti pesantissimi per la, e mazzata definitiva, invece, per i brianzoli, che restano stabilmente all'ultimo posto in. Ad aprire le marcature è Viola con un bel colpo di testa. Iraddoppiano con una splendida punizione di Gaetano e poi, chiudono i conti in contropiede con Luvumbo. Ecco il nuovo volto dellanel campionato italiano.Inter 64 punti (29 partite giocate)Napoli 61 (29)Atalanta 58 (29)Bologna 56 (30)Juventus 55 (30)Roma 52 (30)Lazio 51 (29)Fiorentina 48 (29)Milan 47 (29)Udinese 40 (29)Torino 38 (29)Genoa 35 (29)Como 30 (30)Verona 29 (29)29 (30)Lecce 25 (30)Parma 25 (29)Empoli 23 (30)Venezia 20 (30)15 (30)