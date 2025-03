Juventusnews24.com - Cagliari Monza 3-0, l’attacco rossoblù regala tre punti fondamentali per la salvezza! Brianzoli a un passo dalla retrocessione!

di Redazione JuventusNews243-0, ifanno unin avanti verso la! Ilsprofonda sempre più giùSi è conclusa da pochi minuti il confrontotra il. Itrionfano per 3-0. Tutte e tre le reti sono state siglate nel secondo tempo: Viola ha sbloccato la gara al 49?. Il raddoppio è arrivato grazie alla rete segnata da Gaetano. Il tris è stato concretizzato grazie alla rete di Luvumbo al 92?. Nicola conquista tre, che allontanano la zona. Zona in cui troviamo il, sempre più vicino a lasciare la Serie, campionato in cui milita la Juve.Leggi su Juventusnews24.com