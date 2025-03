Calciomercato.it - Cagliari-Monza 3-0: colpo salvezza dei sardi, brianzoli a un passo dalla B

Leggi su Calciomercato.it

decisa da un grande secondo tempo dei, la squadra di Nicola scatta in zonamentre irestano staccati all’ultimo postoPuntiimportantissimi in palio nel lunch match domenicale tra, se li aggiudicano iche come già diverse volte accaduto in stagione fanno valere il fattore campo. Ipiegano per 3-0 igrazie alle reti di Viola, Gaetano e Luvumbo e si portano a +6 sul terzultimo posto. Altro ko per unvolenteroso, ma che a questo punto vede sempre più avvicinarsi lo spettro della B, con ladistante dieci lunghezze.3-0:deicon Viola e Gaetano – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)La prima grande occasione della partita, in avvio, è per Viola, che tutto solo, di testa, manda a lato.