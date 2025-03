Ilgiorno.it - Cade sulla pista di motocross. Grave in ospedale

Sono apparse subito molto gravi le condizioni del 59enne svizzero coinvolto in un incidente sportivo all’interno del Motodromo del Ciglione di Cardano al Campo. L’uomo si trovava inquando, per cause da accertare, è rimasto vittima di una caduta. Il fatto è avvenuto intorno alle 10.30 di ieri. Immediata la chiamata ai soccorsi. Dall’Sant’Anna di Como si è alzato in volo anche l’elisoccorso. L’utilizzo del soccorso aereo consente infatti la massima rapidità di trasporto davanti ad una situazione considarata critica. Il cinquantanovenne è stato soccorso dal personale sanitario e, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato con massima urgenza dall’eliambulanza all’di Circolo di Varese. R.V.