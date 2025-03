Lanazione.it - Cade dalla bicicletta, paura per un uomo di 36 anni. Trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 30 marzo 2025 – Brutto incidente a Porto Santo Stefano dove undi 36è stato soccorso dopo essere caduto. Poco dopo le 11 di questa mattina, 30 marzo, è stato attivato il 118 dell’Asl Toscana Sud Est per il soccorso in via Panoramica. Sul posto automedica di Orbetello ePegaso 2. Il ciclista è stato posizionato sul verricello da Pegaso ein codice 2 all'di Grosseto. Sul posto anche i vigili del fuoco.