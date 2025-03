Ilnapolista.it - Burlando: «Maradona è stato trattato come un animale»

Fernando, avvocato di Dalma e Giannina, figlie di Diego Armando, ha rilasciato dichiarazioni forti in merito al trattamento ricevuto dall’ex campione prima della sua morte. Dopo l’ultima udienza del processo in corso, ha affermato che i professionisti incaricati della sua salute «lo hannoun». L’autopsia ha infatti rivelato cheè deceduto dopo un lungo periodo di sofferenza. «Ciò che è emerso in tribunale dimostra chiaramente che Diego èin modo disumano», ha dichiaratodurante la trasmissione “La noche de Mirtha”, definendo quanto accadutoun vero e proprio omicidio. A riportarlo è Diario As.: «Diego èin modo disumano»L’avvocato ha precisato che l’accusa non riguarda semplicemente errori medici o negligenza, ma piuttosto un’azione deliberata.